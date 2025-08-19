El reencuentro de Shakira y Antonio de la Rúa que intriga a todos

Hasta ahora no hay confirmaciones oficiales sobre el motivo de la cena entre Shakira y Antonio de la Rúa, lo que mantiene viva la curiosidad.

Shakira fue vista cenando con Antonio de la Rúa y sorprendió a todos. Después de quince años de haber terminado su relación, un video viral mostró a la cantante colombiana y a su expareja compartiendo una mesa en un ambiente familiar.

Un reencuentro, Shakira y su ex El reencuentro ocurrió en San Diego y no pasó inadvertido. En la grabación, que rápidamente se difundió en plataformas digitales, se observa a Shakira acompañada de sus hijos, Milán y Sasha, además de su hermano Tonino Mebarak. La presencia de Antonio de la Rúa en la misma cena generó especulaciones inmediatas entre seguidores y medios.

Embed - Shakira y Antonio de la Rúa Para muchos, se trató de un momento cargado de nostalgia. La relación entre Shakira y Antonio fue una de las más comentadas de principios de los 2000, ya que él no solo era su pareja, sino también su mánager durante la etapa en la que la artista consolidaba su éxito mundial. Su ruptura, en 2010, fue mediática y terminó con demandas que llamaron la atención internacional.

Por eso, verlos juntos nuevamente resultó inesperado. Mientras algunos interpretan la reunión como una simple cena amistosa, otros creen que detrás hay un acercamiento más profundo. La complicidad que mostraron en el video alimentó las teorías de una posible reconciliación, aunque ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto.