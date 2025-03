La reacción de Antonio de la Rúa tras los rumores de reconciliación con Shakira, luego de haberse encontrado con ella en Uruguay

La visita de Shakira a la Argentina generó emoción y alegría entre sus fans, especialmente aquellos que asistieron al Campo Argentino de Polo para verla cantar en vivo. La nacida en Barraquilla se presentó en nuestro país en el marco de la gira por Latinoamérica de Las Mujeres Ya No Lloran.

Más allá de lo artístico, la estadía de Shakira en Buenos Aires deparó otra noticia impactante. Es que la autora de "Estoy aquí" se habría reencontrado con uno de sus viejos amores. Ni más ni menos que Antonio de la Rúa, el empresario argentino, hijo del expresidente Fernando de la Rúa, con quien estuvo en pareja por más de una década.

Antonio de la Rúa y Shakira se habrían reencontrado después de años sin verse. Fuente: Archivo.

¿Qué dijo Antonio de la Rúa sobre su reencuentro con Shakira?

Antonio de la Rúa fue consultado sobre su posible encuentro con Shakira. El periodista Juan Etchegoyen, conductor de Mitre Live, consultó al hijo del expresidente. De la Rúa dejó el mensaje sin contestar, lo que evidencia que el rumor sobre su vínculo con la colombiana podría ser cierto.

Tras varios rumores y especulaciones, se confirmó que Shakira y Antonio de la Rúa se reencontraron recientemente. La información fue revelada en el programa Mitre Live, donde el periodista Juan Etchegoyen aseguró que logró confirmar que la expareja mantuvo un encuentro.

Juan Etchegoyen ratificó la información en el programa Desayuno Americano (América), del que es columnista. Allí dijo que habrían existido dos encuentros entre Shakira y Antonio. Asimismo, tras los shows de la colombiana apareció una foto de las sobrinas de De la Rúa, hijas de su hermana Agustina, junto a la cantautora.

“Tengo confirmado que hubo reuniones entre Shakira y Antonio. Fui directamente a la fuente para preguntarle si quería hacer algún comentario al respecto”, sostuvo Etchegoyen. Ante la consulta, la reacción del empresario argentino alimentó aún más las especulaciones sobre una posible reanudación de su vínculo sentimental con la artista colombiana.

Las sobrinas de Antonio de la Rúa se fotografiaron con Shakira. Fuente: @agusdelarua.

"Le pregunté de manera directa si había una reconciliación con Shakira o no. Su respuesta, o mejor dicho, su falta de respuesta genera aún más dudas", expresó el periodista de Mitre Live.

Según el relato del periodista, De la Rúa decidió no brindar declaraciones sobre el tema. "Me dejó el mensaje en visto, sin responder absolutamente nada. Si la información no fuera cierta, lo habría desmentido, pero su silencio solo incrementa las sospechas", señaló. Al parecer, los shows de Shakira en Argentina dejaron algo más que música.

¿Dónde se encontraron Shakira y Antonio de la Rúa?

Si bien ninguna de las partes se refirió al encuentro, Shakira y Antonio de la Rúa se habrían visto en la previa de uno de los shows de la cantante colombiana en el Campo Argentino de Polo. De hecho, dos sobrinas del empresario ingresaron con la colombiana al show, en la caminata que Shak hizo desde camarines hasta el escenario. Shakira, ¿de nuevo con Antonio de la Rúa? Foto: archivo.

Según trascendió, De la Rúa seguiría vinculado a Shakira comercialmente. El empresario formaría parte del business management de la colombiana. Una de sus empresas se ocupa de gestionar negocios en nombre de la artista, especialmente en Argentina y otras partes de Latinoamérica.

Por el momento, ni Shakira ni Antonio de la Rúa han realizado declaraciones oficiales sobre el tema. La relación entre ambos terminó hace más de una década. Estuvieron juntos entre el 2000 y el 2010, cuando la colombiana dejó al argentino para iniciar su relación con el futbolista Gerard Piqué.