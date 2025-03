Shakira se despidió de Argentina tras dos impresionantes shows en el Campo Argentino de Polo

La cantante Shakira arrasó en Buenos Aires con dos impactantes conciertos totalmente agotados en el Campo Argentino de Polo, allí reunió a más de 120.000 personas que vibraron con sus mayores éxitos. La cantante colombiana se presentó en Argentina en el marco de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

A las 21:20 horas, Shakira apareció en escena acompañada por 100 fans locales e inició el show con La Fuerte, canción producida por Bizarrap. Luego siguieron temas como Girl Like Me, Las de la Intuición y Estoy Aquí, desatando la euforia del público.

Impactantes coreografías y un despliegue visual de última generación. Foto: RSFotos

En el Día Internacional de la Mujer, Shakira se dirigió a sus seguidoras con un emotivo mensaje: "Las mujeres somos capaces de sanar un mundo. Somos capaces de reparar lo que otros dañan. Somos capaces de unir lo que otros separan. ¡Feliz Día de la Mujer!".

Uno de los momentos más conmovedores fue su interpretación de Acróstico, donde sus hijos Sasha y Milán aparecieron en pantalla cantando junto a ella. La escenografía incluyó una loba gigante, símbolo de fuerza femenina y resiliencia.

El repertorio de Shakira incluyó clásicos de todas sus etapas, desde Pies Descalzos, Inevitable y Ojos Así, hasta hits como Whenever, Wherever, She Wolf, Chantaje, TQG, Te Felicito, Hips Don’t Lie, La Tortura y Waka Waka.

Shakira deslumbró a mas de 120 mil personas en el Campo Argentino de Polo. Foto: RSFotos

Con impactantes coreografías y un despliegue visual de última generación, el show en el Campo Argentino de Polo se extendió por más de dos horas, con pantallas de 6.6 millones de píxeles y una estructura de 49 metros de ancho por 9 metros de alto.

Esta gira es la más grande de la carrera de Shakira. Foto: RSFotos

El cierre de Shakira fue con "BZRP Music Sessions, Vol. 53", en el que volaron miles de shaki-dólares en referencia a la frase: Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.

La gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour es la más grande de la carrera de Shakira. Desde su inicio en febrero en Río de Janeiro, ya vendió más de 1.5 millones de entradas en 47 conciertos y generó un impacto económico millonario en cada ciudad que visitó.