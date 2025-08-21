El video que muestra el ataque de la barra de Independiente a los hinchas de la U. de Chile que se habían refugiado en la tribuna

El partido entre Independiente y la Universidad de Chile se suspendió por graves y brutales ataques entre los hinchas chilenos y los del Rojo.

Una vez más, el fútbol volvió a vivir un acto de violencia entre dos hinchadas. Durante el partido de vuelta entre Independiente y la Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, se desató una de las batallas más brutales que se haya visto en un estadio en la última década y que por el momento dejó a 300 detenidos y 10 heridos de gravedad

La escandalosa y vergonzosa pelea entre ambas hinchadas comenzó en las afueras del Libertadores de América porque los simpatizantes chilenos le robaron una bandera a los del Rojo. Esto enfureció a los fanáticos del cuadro local que comenzaron a correr a los trasandinos y derivó en que la parcialidad visitante que se encontraba por encima de la popular visitante comenzará a arrojar piedras, proyectiles, butacas, un inodoro y hasta una bomba de estruendo al sector que no tenía ningún tipo de protección, ni física ni policial.

En ese precioso momento, la voz del estadio le pidió a los hinchas de la Universidad de Chile que se retiraran del estadio porque sino el partido no se iba a reanudar y también los amenazó con posibles sanciones. A su vez, los futbolistas, cuerpo técnico y terna arbitral abandonó el campo de juego y hasta ese momento, el partido estaba demorado. Sin embargo, los violentos siguieron arrojando objetos contra las tribunas del Rey de Copas, pero cuando se esperaba algo de ayuda por parte de la policía, los 650 efectivos que estaban presente en el estadio no intervinieron por decisión de la Conmebol.

El brutal ataque de la barra de Independiente a los de Universidad de Chile El ataque de la barra de Independiente a los hinchas de la U de Chile Luego de unos minutos, se esperaba que las agresiones terminarán, pero eso no fue así y todo comenzó a desmadrarse por completo. Los hinchas que estaban en las plateas comenzaron a entonar cántico para “apurar” a la barra de Independiente: “Andá a buscarlos, la p... que te parió" y "La barra tiene miedo, cantaban. Y al escuchar esto, los jefes de la barra del Rojo actuaron de la peor manera posible y que terminó con una noche vergonzosa para el fútbol sudamericano.