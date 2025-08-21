La tajante sentencia del presidente de la Universidad de Chile tras los incidentes en Avellaneda: "Lo que pasó es una..."

Michael Clark, mandamás de la Universidad de Chile, se refirió a los escandalosos y violentos sucesos ocurridos en el partido ante Independiente.

Una vez más, el fútbol quedó en segundo plano debido a los violentos y brutales incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini entre los hinchas de Independiente y la Universidad de Chile.

En el partido de vuelta correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana, el Rojo y Azul Azul se jugaban el pase a la siguiente instancia para definir el rival de Alianza Lima de Perú. Sin embargo, tras un primer tiempo vibrante (finalizó 1-1), el segundo tiempo no se jugó debido a los ataques con objetos hirientes (piedras, butacas, proyectiles, inodoros y hasta bombas de estruendo) de los hinchas chilenos a un sector del público del Rey de Copas.

Incidentes en Avellaneda Debido a todos los incidentes, los hinchas de Independiente buscaron refugio dentro del campo de juego. Fotobaires Ante este suceso, el árbitro decidió demorar el encuentro a la espera de que la parcialidad visitante se retire del estadio, pero lo que sucedió fue que la barra de Independiente fue atacar a los de la U y todo terminó con hinchas heridos (3 de gravedad), más de 90 detenidos, represión policial para ambas hinchadas y el partido suspendido (todo se definirá por escritorio).

El presidente de la Universidad de Chile habló sobre los incidentes en Avellaneda Tras el final del partido y luego de que se fueran todos los presentes en el estadio, Michael Clark, presidente de la Universidad de Chile, habló con los medios y lanzó una tajante frase sobre lo ocurrido: “Lo que pasó hoy es una tragedia. Estábamos intentando recabar información, pero no la hay, no sabemos si hay muertos. Estamos en contacto con el Gobierno, al que le damos las gracias, no hay mucha información”, sentenció.

Tras realizar un recorrido realizado por los centros asistenciales en donde fueron derivados los hinchas de la U heridos en el estadio Libertadores de América, el presidente de Universidad de Chile, Michael Clark, emitió declaraciones.

Ejecutivos del club permanecerán en…



Ejecutivos del club permanecerán en… pic.twitter.com/bEHAkUklHP — La Voz Azul (@LaVozAzulLT) August 21, 2025 “Ahora estamos preocupados de nuestros hinchas y luego averiguaremos cómo pasó todo. Hoy no sabemos si hay hinchas muy heridos o muertos y quiero averiguar eso y luego veremos lo que pasó. No es el minuto de hablar de eso. Nosotros no somos los organizadores y no es el foco en este momento. Estamos en contacto con el Gobierno y estamos enfocados en averiguar cómo está nuestra gente”, añadió.