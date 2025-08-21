Incidentes en Avellaneda: Conmebol emitió un nuevo comunicado y advirtió que actuará "con la mayor firmeza"

La Conmebol confirmó que recopila información y que la Unidad Disciplinaria será la encargada de determinar las sanciones.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) emitió un nuevo comunicado tras los graves incidentes registrados en el partido entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El organismo expresó su “repudio y condena enérgica” a los actos de violencia ocurridos dentro y fuera del estadio Libertadores de América.

Nuevo comunicado de la Conmebol En el texto oficial, la Conmebol indicó que se mantiene en contacto con las autoridades de seguridad y que monitorea de cerca el estado de las personas afectadas. Además, anticipó que actuará “con la mayor firmeza”, aplicando el reglamento de la Comisión Disciplinaria para garantizar sanciones ejemplificadoras.

Comunicado CONMEBOL. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) August 21, 2025 El organismo también informó que se encuentra recopilando datos y procesando información sobre lo sucedido, los cuales serán enviados a la Unidad Disciplinaria, responsable de determinar las medidas correspondientes. Este paso será clave para definir tanto las sanciones económicas como las deportivas que podrían aplicarse a los clubes implicados.

En paralelo, la Conmebol reafirmó su compromiso con la erradicación de la violencia en el fútbol sudamericano e instó a todos los equipos participantes de sus torneos a implementar “las máximas medidas de prevención y control” en materia de seguridad.