El duro comunicado de Independiente tras los graves incidentes y la cancelación del partido en Avellaneda

Independiente condenó los graves hechos en el Libertadores de América y apuntó contra la hinchada de la Universidad de Chile, acusada de iniciar los disturbios.

Los hinchas de Independiente exhiben una bandera del conjunto chileno. Fue luego de que la barra irrumpió en el sector visitante.

Tras la suspensión y posterior cancelación del partido frente a Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, Independiente emitió un duro comunicado en el que repudió los graves hechos de violencia ocurridos en el estadio Libertadores de América – Ricardo E. Bochini.

La institución de Avellaneda detalló que los incidentes se originaron en el sector visitante, donde se atacó el sistema de cámaras de seguridad, se destruyeron instalaciones y se utilizaron escombros y pirotecnia como proyectiles contra socios locales.

El Rojo explicó que, desde el inicio de los disturbios, activó los protocolos de seguridad en coordinación con las autoridades y la Conmebol, brindando asistencia médica a los heridos y colaborando con la investigación.

Independiente repudió la violencia y apuntó a la Universidad de Chile Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Independiente/status/1958559298046271697&partner=&hide_thread=false Comunicado oficial pic.twitter.com/UwPCWb1ijU — C. A. Independiente (@Independiente) August 21, 2025 Además, subrayó que continuará aportando todas las pruebas disponibles y se pondrá a disposición de los damnificados. “Rechazamos toda forma de violencia, provenga de quien provenga”, enfatizó la dirigencia en el escrito.

La institución también adelantó que exigirá sanciones para los responsables de los desmanes y reclamará los daños materiales ocasionados en sus instalaciones. En ese sentido, se informó que el presidente y el secretario general del club viajaron a Paraguay para representar a Independiente en las reuniones con Conmebol y resolver las implicancias deportivas de lo sucedido.