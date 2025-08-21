La Policía bonaerense aclaró por qué no intervino en los incidentes de Independiente: "Podría haber sido un desastre mayor"

El ministro de Seguridad bonaerense apuntó contra la Conmebol y la seguridad privada por los incidentes en el partido entre Independiente y la Universidad de Chile.

El partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana fue suspendido tras una batalla campal en las tribunas.

Lo que debía ser una fiesta de fútbol en Avellaneda terminó en un escándalo. El partido entre Independiente y la Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 se vio empañado por graves incidentes dentro y fuera del estadio, que dejaron heridos y cientos de detenidos.

Video: Alonso habló sobre los incidentes en la cancha de Independiente Alonso habló sobre los incidentes en la cancha de Independiente En medio de las críticas por la falta de intervención policial, en diálogo con Radio 10, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, aclaró por qué la Policía bonaerense no intervino durante los incidentes.

Qué dijo el ministro Alonso En primer lugar, Alonso aseguró que la prioridad de las fuerzas de seguridad es evitar un daño mayor. “La Policía tiene que restaurar el orden y actúa evaluando todo lo que significa el uso racional de la fuerza para minimizar los daños”, señaló, y advirtió que “podría haber sido un desastre muchísimo mayor si actuábamos”.

Además, el funcionario apuntó contra la Conmebol y la seguridad privada. En cuanto a esto, fue contundente: “Si el partido la Conmebol lo suspendía a los 20 minutos del primer tiempo, la gente se iba y no pasaba nada. Esto ocurrió por la falta de idoneidad del personal de Conmebol. De acuerdo al plan de operaciones, la actitud preventiva tenía que ser de la seguridad privada que no estuvo”.

independiente universidad de chile incidentes 5jpg El ministro aseguró que la responsabilidad operativa en los partidos internacionalesrecae en la organización y en el club local, mientras que la Policía de la provincia se ocupa de la seguridad exterior. EFE Más allá del episodio puntual, Alonso ubicó lo ocurrido dentro de un problema más profundo y arraigado. “La violencia no empezó ayer, la violencia en el fútbol en nuestro país tiene una historia importantísima. Desde que estamos nosotros no hubo ningún evento como este”, afirmó.