Néstor Grindetti reveló el motivo de su viaje a la sede de Conmebol en Paraguay tras la barbarie: "Vamos a pedir..."

Luego de los lamentables incidentes en Independiente - U de Chile, Grindetti viajó a Paraguay para "defender los intereses" del club ante la Conmebol. Su palabra.

El partido de vuelta entre Independiente y la Universidad de Chile por los octavos de Copa Sudamericana no se reanudará ni volverá a jugarse. Tras los lamentables y escalofriantes hechos de violencia extrema que se vivieron en el estadio Libertadores de América, la Conmebol decidirá en los próximos días qué determinación tomará al respecto.

Ante la latente posibilidad de que ambas instituciones sean sancionadas con la descalificación del certamen e incluso reciban castigos más severos a futuro, Néstor Grindetti, presidente del Rojo, viajó junto a una comitiva a Paraguay para reunirse con las autoridades de la Confederación Sudamericana de Fútbol en su sede central.

La postura de Néstor Grindetti tras los incidentes Grindetti llegó a Paraguay para "defender los intereses de Independiente" Al arribar a Asunción, del mandamás de Independiente habló con TyC Sports y reafirmó su postura de no asumir la responsabilidad por los hechos: "El partido ha sido cancelado por la actitud de los hinchas de Chile. Venimos a defender los intereses del club. Está claro en las imágenes que el vandalismo lo cometieron los chilenos desde que empezó el partido. Se cancela el partido producto de esos hechos", apuntó en un principio.

En ese sentido, tras aclarar que no se van a juntar todavía Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol (no se encuentra en Paraguay), adelantó qué planteo y reclamos harán en la reunión: "Vamos a defender todos los derechos de Independiente, pedir los puntos y que no recibamos ningún tipo de castigo y que el castigo sea para los que realmente hicieron el vandalismo".