Polémica en el Gambarte: el penal para Godoy Cruz ante Mineiro que no cobraron a instancias de VAR

Tras una mano en el área del defensor Vitor Hugo, el árbitro Felipe González decidió no darle la pena máxima a Godoy Cruz luego de revisar el monitor.

Godoy Cruz recibió hoy a Atlético Mineiro por la revancha de octavos de final de la Copa Sudamericana en el Feliciano Gambarte. Tras la caída 2-1 en la ida en Brasil, tenía la difícil tarea de remontarlo como local para avanzar a cuartos de final, con la necesidad de ganar por al menos un gol para forzar una tanda.

Sabiendo que no sería tarea sencilla, el Tomba salió con todo a buscar abrir el marcador. Y en los primeros minutos se encontró con una gran posibilidad luego de que el defensor visitante Vitor Hugo cortara un avance en propia área con su mano derecha. Sin embargo, rápidamente se instaló la polémica cuando el árbitro Felipe González decidió no cobrar penal.

El penal que no le cobraron a Godoy Cruz ante Atlético Mineiro El penal que no le cobraron a Godoy Cruz ante Atlético Mineiro En realidad, en un principio el colegiado chileno había decidido sancionar la pena máxima y el Bodeguero ya se disponía a ejecutar el disparo desde los doce pasos. En ese momento, el juez principal fue llamado por el VAR, a cargo de su compatriota Miguel Araos, por lo que fue a revisar la jugada.

Tras unos instantes enfrente del monitor, en los que vio la incidencia desde distintos ángulos, volvió al campo e indicó que finalmente no se cobraría el penal. Esto levantó la temperatura en el estadio y despertó todo tipo de protestas por parte de los jugadores locales. Al parecer, lo que llevó al árbitro a cambiar su decisión fue que se percibe un leve toque en la pierna del defensor del Galo antes de que le impacte en el brazo, el cual estaba muy separado del cuerpo, en una posición antinatural.