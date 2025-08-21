El Tomba busca hacer historia en la Sudamericana: así se vivió la previa de Godoy Cruz vs Atlético Mineiro

Godoy Cruz recibe a Atlético Mineiro a las 19 en el estadio Feliciano Gambarte por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Los hinchas del Tomba comienzan a llenar las tribunas del Gambarte.

Godoy Cruz recibe a Atlético Mineiro a las 19 en el estadio Feliciano Gambarte por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los brasileños se impusieron 2 a 1 en el encuentro de ida, por lo que el Tomba deberá revertir la serie para avanzar de ronda.

El conjunto argentino tuvo una muy buena fase de grupos, por lo que llegaba invicto a los octavos de final, donde se verá las caras con el último subcampeón de la Copa Libertadores de América en una serie abierta.

Las fotos de la fiesta del Tomba en la previa del duelo por la Copa Sudamericana Hinchas del Tomba (2) La ilusión de los hinchas tombinos llegando al estadio. Claudio Gutiérrez / MDZ Godoy Cruz Sudamericana Los jugadores del Tomba reconocen el campo de juego. Claudio Gutiérrez / MDZ hINCHAS DE mINEIRO Presencia brasileña en la cancha de Godoy Cruz. Claudio Gutiérrez / MDZ Así salía Atlético Mineiro rumbo a la Bodega El plantel de Atlético Mineiro partió rumbo al Gambarte cerca de las 17 desde el hotel Sheraton, en el centro de Mendoza. Cabe mencionar que por la noche se escucharon estruendos a raíz de la pirotecnia utilizada por los hinchas de Godoy Cruz para impedir el descanso de los futbolistas brasileños.

Mineiro hacia le Gambarte Las probables formaciones En el equipo de Walter Ribonetto, Federico Rasmussen no legará en condiciones físicas, por lo que su lugar será ocupado por Leandro Quiroz, mientras que Andrés Meli ocupará el lateral izquierdo. Los titulares de ambos equipos serían los siguientes:

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Leandro Quiroz y Andrés Meli; Vicente Poggi, Nicolás Fernández y Guillermo Pol Fernández; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi y Santino Andino.