El dolor de cabeza de Cuca, DT de Mineiro, para la revancha con Godoy Cruz

El entrenador brasileño prende velas de cara al partido de este jueves en Mendoza ante una inesperada situación.

El experimentado entrenador brasileño tendrá que hacer cambios de forma obligada para la revancha con Godoy Cruz. Foto: prensa Mineiro.

Con la obligación de hacer un buen papel en Mendoza, después de la dura derrota ante Gremio del fin de semana por el Brasileirao, la delegación de Atlético Mineiro arribó este martes a la provincia de Mendoza para afrontar el partido revancha ante Godoy Cruz, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El plantel que conduce Cuca llegará al encuentro de este jueves en el Feliciano Gambarte con la ventaja de 2 a 1 obtenida en Belo Horizonte, pero con un presente complejo en el torneo local, en donde cayó 3 a 1 como local y quedó ubicado en el puesto 11 de la tabla de posiciones, tras jugarse la fecha 20.

WhatsApp Image 2025-08-20 at 12.03.56 PM El plantel de Mineiro arribó este martes a Mendoza y quedó concentrado en un hotel céntrico. Foto: prensa Mineiro. Sin embargo, y más allá del partido en Mendoza, el Galo se enfoca en la serie de cuartos de final de la Copa de Brasil, que será frente a Cruzeiro, su histórico rival, y para el cual este miércoles se pusieron en venta las entradas.

El dolor de cabeza de Cuca, DT de Mineiro El equipo brasileño entrenó esta tarde en el estadio Bautista Gargantini y quedó concentrado en un hotel céntrico de la Ciudad de Mendoza a la espera del juego de vuelta ante Godoy Cruz.

WhatsApp Image 2025-08-20 at 7.58.41 PM El Galo entrenó este miércoles en el Bautista Gargantini y tiene casi todo definido para visitar al Tomba. Foto: Prensa Mineiro. Para ese partido, el director técnico tendrá a disposición sólo tres defensores centrales, ya que en las últimas horas perdió por lesión a Lyanco y Ruan Tressoldi, mientras que Igor Rabello fue transferido a Fluminense.