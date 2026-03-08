Así empezó la Fórmula 1 2026: protagonistas, sorpresas y decepciones del Gran Premio de Australia

El Gran Premio de Australia , primera carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1 , terminó siendo intenso y con múltiples historias, sobre todo en el inicio. Después de una clasificación que había generado algunas dudas, la prueba en Melbourne terminó ofreciendo adelantamientos, estrategias y peleas en varios sectores del pelotón.

La victoria fue para George Russell , que encabezó un sólido resultado para Mercedes junto a su compañero Kimi Antonelli. Ambos lograron imponerse frente al ritmo de los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, que también fueron protagonistas durante gran parte de la carrera.

Más allá de la pelea por la victoria, el primer Gran Premio del año dejó actuaciones que invitan al optimismo para algunos equipos y otras que generan preocupación. Entre remontadas, debuts prometedores y abandonos inesperados, el balance del fin de semana permite separar claramente a los que comenzaron el campeonato con el pie derecho y a los que deberán reaccionar rápido.

El equipo que mejor aprovechó la primera carrera del año fue Mercedes . Russell controló el tramo final con un manejo preciso de los neumáticos y se quedó con el triunfo, mientras Antonelli completó un doblete que confirma el buen rendimiento mostrado por el equipo durante todo el fin de semana, reafirmando la tendencia de la preremporada.

Otro nombre propio fue Max Verstappen. El neerlandés protagonizó una recuperación destacada tras partir desde el fondo de la parrilla. Finalmente cruzó la meta en el sexto lugar y además registró la vuelta más rápida de la carrera.

Entre las sorpresas positivas también apareció Arvid Lindblad. El joven piloto británico debutó en la categoría con un sólido octavo puesto: el único rookie de la temporada terminó la carrera en zona de puntos. En el medio también se destacó Pierre Gasly, que protagonizó una intensa lucha con Esteban Ocon y consiguió el primer punto del año para Alpine.

gasly ocon Intensa lucha entre Gasly y Ocon en el arranque de la temporada 2026 de la Fórmula 1. X @F1

Los que no: accidentes y carreras para olvidar

El gran golpe del fin de semana lo sufrió Oscar Piastri. El piloto australiano ni siquiera pudo iniciar la carrera tras protagonizar un accidente cuando se dirigía a la parrilla, lo que lo convirtió en uno de los grandes perdedores del Gran Premio.

Tampoco fue un fin de semana alentador para Aston Martin. El equipo británico utilizó la carrera prácticamente como una jornada de pruebas. Fernando Alonso debió abandonar (volvió a pista y abandonó otra vez) y Lance Stroll terminó muy retrasado, a quince vueltas.

Otro caso llamativo fue el de Nico Hülkenberg. El alemán había logrado un prometedor undécimo lugar en la clasificación, pero finalmente no pudo tomar la salida en la carrera, quedando fuera antes de que comenzara la competencia.

Ferrari deja señales y Alpine suma con sabor agridulce

Aunque no lograron quedarse con la victoria, Ferrari mostró que tiene argumentos para pelear durante la temporada. Leclerc llegó a liderar varias vueltas y protagonizó un atractivo duelo con Russell en la primera parte de la carrera, mientras Hamilton también exhibió un ritmo competitivo.

largada f1 Leclerc superó a Russell en la largada y se mantuvo líder durante varias vueltas. X @F1

Sin embargo, la apuesta estratégica del equipo italiano no terminó dando resultado. El intento de extender el primer stint para reducir paradas en boxes terminó favoreciendo a Mercedes en el tramo decisivo de la prueba.

En el caso de Alpine, el balance fue mixto. Gasly logró rescatar un punto tras una dura pelea en pista, pero el equipo también quedó marcado por un error operativo que derivó en una penalización para Franco Colapinto, complicando su carrera en el estreno del campeonato.