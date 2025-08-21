Sin Isgró y con González, la formación de Los Pumas para enfrentar a los All Blacks en el Amalfitani

Felipe Contepomi confirmó la alineación de Los Pumas para el partido de este sábado ante Nueva Zelanda. González será titular e Isgró no será parte del plantel.

"Rodri entrenó muy bien pero vimos mejor a Mateo (Carreras) y nos decidimos por él", fue una de las primeras respuestas en la conferencia de prensa de Felipe Contepomi para explicar la salida del mendocino Isgró de Los Pumas para la revancha de este sábado ante los All Blacks, a partir de las 18.10, en el estadio de Vélez Sarsfield.

El head coach del Seleccionado argentino brindó una conferencia esta tarde con el objetivo de confirmar el equipo para la segunda fecha del Rugby Championship 2025, ante Nueva Zelanda en el estadio de Vélez.

En ella, respondió preguntas luego de confirmar el equipo titular que tendrá dos modificaciones, respecto a la caída por 41 a 24 en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba: el ingreso del otro mendocino, Juan Martín González por Marcos Kremer y de Mateo Carreras por Isgró. Kremer estará en el banco, mientras que Isgró ni siquiera tendrá un lugar entre las alternativas.

Tras confirmar el equipo, fue el propio Contepomi el que contó que la decisión de que Isgró no forme parte del equipo en este encuentro, es puramente deportiva y táctica, y no tiene que ver con ningún tipo de lesión.

De esta manera, Los Pumas saldrán a la cancha con el siguiente equipo: 1- Mayco Vivas, 2- Julián Montoya (C), 3- Pedro Delgado, 4- Franco Molina, 5- Pedro Rubiolo, 6- Pablo Matera, 7- Juan Martín González, 8- Joaquín Oviedo, 9- Gonzalo García, 10- Tomás Albornoz, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Bautista Delguy, 15- Juan Cruz Mallía.