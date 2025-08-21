La dura sanción a Gustavo Costas tras decirle "ladrón" al árbitro Herrera: cuántos partidos se pierde

Tras su explosiva reacción en la derrota de Racing ante Tigre, Gustavo Costas recibió un severo castigo disciplinario por parte de la AFA.

Gustavo Costas es reconocido por, además de ser exjugador y el actual DT, su extremo fanatismo por Racing. Eso hace que viva los partidos con mucha pasión e intensidad y que, en muchos casos, tenga reacciones desmedidas tanto por situaciones favorables como por las negativas para su equipo, como sucedió el pasado viernes en la derrota 2-1 ante Tigre.

Sobre el cierre del encuentro, luego de que el árbitro Darío Herrera cobrara un penal en favor del Matador, el entrenador reaccionó de manera explosiva y le gritó "¡Ladrón!", tras lo cual fue expulsado sin atenuantes. Y más allá de la caída en el Cilindro, en Avellaneda temían lo peor de cara a las próximas fechas.

La reacción de Gustavo Costas con Darío Herrera La bronca de Costas contra Herrera luego del 1-1 de Tigre La bronca de Costas contra Herrera luego del 1-1 de Tigre. TNT Sports Es que no es la primera vez que Costas ve la roja por actitudes similares. De hecho, algo similar había pasado en julio luego de la primera fecha del Clausura contra Barracas Central, cuando insultó al réferi Nicolás Lamolina. En aquella oportunidad, de manera insólita, recibió solo un encuentro de suspensión, del cual se pudo eximir mediante el pago de una multa. Pero en esta ocasión, por reincidencia, su castigo fue más severo.

Sanción Gustavo Costas Costas recibirá cuatro partidos de suspensión de cumplimiento efectivo. Este jueves, el Tribunal de Disciplina de la AFA dictaminó que el entrenador blanquiceleste reciba cuatro partidos de suspensión, los cuales serán de cumplimiento efectivo. También le dieron dos partidos a su hijo y preparador físico, Federico Costas. De este modo, Racing no podrá contar con su técnico para los compromisos ante Argentinos Juniors, Unión, Independiente y Huracán por la Liga Profesional de Fútbol.