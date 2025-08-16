"¡Ladrón!": la furia de Gustavo Costas contra Darío Herrera y su expulsión en Racing-Tigre

Gustavo Costas, DT de Racing, volvió a perder la cabeza con el árbitro, lo insultó y terminó otra vez expulsado como ya había sucedido en la primera fecha.

Costas explotó otra vez contra los árbitros y Racing se hunde en su peor arranque de local. ¿Podrá revertirlo en la Copa?

El Cilindro de Avellaneda vivió otra noche de furia. Racing ganaba con uno menos y parecía aguantar, pero un penal sancionado a instancias del VAR desató el caos. Gustavo Costas, al borde del ataque de nervios, explotó contra Darío Herrera, lo insultó y terminó expulsado, igual que en la primera fecha contra Barracas Central.

El momento clave llegó a los 38 minutos del segundo tiempo. Gabriel Rojas sujetó a Alfio Oviedo y, tras la revisión del VAR, Herrera cobró penal para Tigre. Braian "Chaco" Martínez lo cambió por gol y el DT académico perdió el control: le gritó "ladrón" varias veces al juez, se metió a la cancha para encararlo y debió ser frenado por su hijo Gonzalo y por jugadores del plantel.

Gustavo Costas explotó contra Darío Herrera y fue expulsado La bronca de Costas contra Herrera luego del 1-1 de Tigre La bronca de Costas contra Herrera luego del 1-1 de Tigre. TNT Sports El enojo fue generalizado. Desde las tribunas bajaron insultos contra Claudio Tapia y la AFA, mientras los futbolistas locales se desconcentraban en medio del escándalo. Tigre lo aprovechó al máximo: apenas tres minutos después, Ignacio Russo marcó de cabeza el 2-1 definitivo que le dio un triunfo clave al Matador.

La situación de Racing preocupa: acumula cuatro derrotas seguidas en el Cilindro (contando la del Apertura ante Platense), e igualó el peor arranque de local en su historia. Hoy se ubica 13° en la Zona A con apenas cuatro puntos y lejos de la pelea por la Libertadores en la tabla anual.