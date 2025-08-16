"¡Ladrón!": la furia de Gustavo Costas contra Darío Herrera y su expulsión en Racing-Tigre
Gustavo Costas, DT de Racing, volvió a perder la cabeza con el árbitro, lo insultó y terminó otra vez expulsado como ya había sucedido en la primera fecha.
El Cilindro de Avellaneda vivió otra noche de furia. Racing ganaba con uno menos y parecía aguantar, pero un penal sancionado a instancias del VAR desató el caos. Gustavo Costas, al borde del ataque de nervios, explotó contra Darío Herrera, lo insultó y terminó expulsado, igual que en la primera fecha contra Barracas Central.
El momento clave llegó a los 38 minutos del segundo tiempo. Gabriel Rojas sujetó a Alfio Oviedo y, tras la revisión del VAR, Herrera cobró penal para Tigre. Braian "Chaco" Martínez lo cambió por gol y el DT académico perdió el control: le gritó "ladrón" varias veces al juez, se metió a la cancha para encararlo y debió ser frenado por su hijo Gonzalo y por jugadores del plantel.
Te Podría Interesar
Gustavo Costas explotó contra Darío Herrera y fue expulsado
El enojo fue generalizado. Desde las tribunas bajaron insultos contra Claudio Tapia y la AFA, mientras los futbolistas locales se desconcentraban en medio del escándalo. Tigre lo aprovechó al máximo: apenas tres minutos después, Ignacio Russo marcó de cabeza el 2-1 definitivo que le dio un triunfo clave al Matador.
La situación de Racing preocupa: acumula cuatro derrotas seguidas en el Cilindro (contando la del Apertura ante Platense), e igualó el peor arranque de local en su historia. Hoy se ubica 13° en la Zona A con apenas cuatro puntos y lejos de la pelea por la Libertadores en la tabla anual.
El antecedente no es aislado. Costas ya había sido expulsado contra Barracas Central en la primera fecha, tras otro final polémico donde el VAR anuló un gol de Maravilla Martínez y sancionó penal para el Guapo. El fin de semana pasado, frente a Boca, también apuntó al arbitraje de Nicolás Ramírez con un lapidario "pasó lo de siempre". Ahora, la bronca vuelve a estallar justo antes del partido decisivo del martes ante Peñarol por la Libertadores.