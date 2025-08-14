Sufre Vaccari: se confirmó el desgarro de un titular de Independiente y será baja para la revancha ante U de Chile

Julio Vaccari ya sabe que no podrá contar con un futbolista de Independiente que fue parte del equipo en el 0-1 en Santiago y sufrió una lesión muscular que lo alejará por un tiempo de las canchas.

La derrota ante Universidad de Chile no solo que agudizó el preocupante presente que atraviesa Independiente, sino que además puso al equipo de Julio Vaccari en una situación límite en el segundo semestre si es que no da vuelta la serie frente al equipo trasandino en Avellaneda.

Porque claro, el Rojo lleva seis partidos consecutivos sin victorias, quedó eliminado de la Copa Argentina en octavos de final y está último en la Zona B del Clausura con dos puntos en cuatro fechas. Es por eso que la vuelta ante la U, donde deberá revertir el 0-1 que sufrió en Santiago, será un partido bisagra para el Rey de Copas si quiere seguir con vida en la Copa Sudamericana.

Nicolás Freire sufrió un desgarro y será baja en Independiente No obstante, Vaccari ya sabe de antemano que no podrá contar con un futbolista que fue titular en la ida: Nicolás Freire. El zaguero central salió lesionado en Chile a los 67 minutos y este jueves se confirmó que se trata de una lesión muscular en el isquiotibial derecho, por lo que estará cerca de un mes sin jugar.

El momento de la lesión de Nicolás Freire en Independiente vs. Universidad de Chile. El momento de la lesión de Nicolás Freire en Independiente vs. Universidad de Chile. Foto: FotoBaires La buena: Valdez volvió a jugar y pide pista En paralelo, quien reemplazó al ex Inter Miami cuando pidió el cambio durante el encuentro fue Sebastián Valdez. El defensor de 29 años, pieza clave de Independiente en el primer semestre, no jugaba desde mayo por estar recuperándose de una operación en los tendones de su tobillo y su vuelta es una gran noticia para Julio Vaccari, más aún después de conocerse la lesión de Freire.