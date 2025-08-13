Independiente no levanta cabeza y perdió 1-0 ante la U de Chile por la ida de octavos de final

En el Estadio Nacional, Independiente cayó contra la Universidad de Chile con un golazo de Lucas Assadi al minuto 36. Matías Abaldo vio la roja a los 73'.

Independiente perdió este miércoles en condición de visitante por 1-0 ante la Universidad de Chile por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, llevado a cabo en el Estadio Nacional de Santiago. De este modo, llegó a los 6 partidos consecutivos sin conocer la victoria.

El único gol del encuentro lo convirtió lo convirtió el mediocampista Lucas Assadi a los 36 minutos del primer tiempo. Por su parte, Matías Abaldo se fue expulsado en el Rojo por doble amarilla, tras una dura infracción a los 28’ del complemento.

El golazo de Assadi para el triunfo de Universidad de Chile El golazo de Assadi para el 1-0 de Universidad de Chile El equipo de Julio Vasccari había comenzado mejor en el partido, pero pasados los 10 minutos en los que el estuvo cerca de abrir el marcador, el conjunto chileno creció en el mismo y consiguió golpear primero. Lucas Assadi capturó la pelota en el borde del área y sacó un remate colocado al palo izquierdo para vencer al arquero Rodrigo Rey y darle la ventaja al descanso a los comandados por el argentino Gustavo Álvarez.

En el complemento, Independiente fue superior y casi pudo conseguir el tanto de la igualdad en reiteradas ocasiones, hasta que a los 28 minutos Abaldo vio la tarjeta roja y dejó al equipo con diez futbolistas en cancha.

La expulsión de Abaldo en Independiente Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1955813501391327288&partner=&hide_thread=false MÁS PROBLEMAS PARA EL ROJO... ¡EXPULSADO ABALDO!



#DisneyPlus Plan Premium (ARG-ECU-COL-VEN) pic.twitter.com/I6kFV37Msm — SportsCenter (@SC_ESPN) August 14, 2025 A partir de allí, los de Avellaneda debieron replegarse y comenzaron a sufrir ataques constantes de la U de Chile, pero lograron mantener la diferencia mínima en el resultado para el encuentro de vuelta.