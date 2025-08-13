Qué es de la vida de Alexis Zárate tras cumplir su condena por abuso sexual: “Una segunda oportunidad”

El futbolista surgido de Independiente que fue condenado por abuso sexual logró la libertad condicional tras cinco años y un mes en la cárcel y explicó que su idea es "volver a reinsertarse en la profesión".

Alexis Zárate, exjugador de Independiente que fue condenado en 2017 por una causa de abuso sexual (el arresto se hizo efectivo en 2020) logró la libertad condicional luego de cinco años y un mes en prisión. El defensor, al que todavía le resta un año y tres meses para cumplir la pena, reveló cómo fue su vida en la cárcel y explicó que pretende volver a jugar profesionalmente a sus 31 años.

El domingo pasado, el futbolista surgido del Rojo y que hizo su debut en 2013 estuvo presente en la cancha de Temperley, su exequipo, para ver el 0-0 entre el Gasolero y San Telmo por la fecha 26 de la Primera Nacional. En ese sentido, Zárate habló con el medio El Show de Temperley y contó los detalles de su nueva vida: trabaja en una fábrica de pastas.

Alexis Zárate logró la libertad condicional y sueña con volver al fútbol "Hago un poco de todo, atiendo la caja, recibo a los proveedores y si tengo que hablar con un arquitecto para realizar una reforma o limpiar un depósito también lo hago", manifestó el exjugador sobre el rol primario que cumple tras salir de prisión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/showdetemperley/status/1955050690977415644?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1955050690977415644%7Ctwgr%5Ef560e7f10a1e3709d0b18a7cb5ad7c87d33e5cf9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elgrafico.com.ar%2Farticulo%2Fla-jornada-esta-aqui%2F91968%2Fla-nueva-vida-de-alexis-zarate-luego-de-su-condena-por-abuso-sexual&partner=&hide_thread=false Alexis Zárate rompe el silencio en el SDT tras salir de la cárcel: "A #Tempeeley lo ví hermoso, cada día más lindo. Hoy trabajo en la fabrica de pastas de mi suegro y me entreno con la ilusión de volver a jugar y de reinsertarme en mi profesión".https://t.co/UOzjQQMTfg pic.twitter.com/VnA5mQWRyD — El Show de Temperley (@showdetemperley) August 11, 2025 Por otra parte, Zárate explicó que su máximo anhelo es volver a la actividad profesional en el corto plazo: "El entrenamiento fue otro de mis pasatiempos en la cárcel. Me entreno con la ilusión de reinsertarme en mi profesión", comentó. En base a esa declaración, el ex Independiente comentó que busca "una segunda oportunidad" y quiere ser contratado por un equipo en diciembre.