Edwin Cardona erró dos penales en Atlético Nacional-San Pablo y lanzó una llamativa frase: "Pocos tienen el carácter de..."

Edwin Cardona tuvo dos ocasiones inmejorables de darle la victoria a su equipo, pero no estuvo fino de cara al arco y en zona mixta lanzó una tajante sentencia.

Atlético Nacional y San Pablo empataron sin goles en el Atanasio Girardot por el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, sí hubo un equipo que mereció llevarse una ventaja a Brasil fue el conjunto local, pero Edwin Cardona, exfutbolista de Boca y Racing, no tuvo su mejor noche.

El mediocampista ofensivo ejecutó dos penales en la noche de Medellín, pero ambos los falló y no le permitió a su equipo sacar una cómoda ventaja antes del encuentro de vuelta del próximo martes a las 21:30 (hora de Argentina) en el Estadio Morumbí.

Edwin Cardona falló dos penales en el mismo partido A los 12 minutos del PT, Edwin se hizo cargo de la primera ejecución, pero por querer colocar de más la pelota, esta se fue por al lado del palo. De todas formas, Rafael, el arquero de San Pablo le había adivinado el lanzamiento.

Sin embargo, en los primeros minutos del complemento, Atlético Nacional tuvo otro penal a favor y se esperaba que otro jugador lanzara la pena máxima, pero Cardona estaba confiado y volvió a hacerse cargo de la ejecución. Está vez, el portero rival le contuvo el remate, todos sus rivales se burlaron de él y todo terminó 0-0.

Tras el final del partido, Edwin Cardona habló en zona mixta y lanzó una llamativa frase: "Yo creo que nunca va a ser fácil cuando se toca errar, pero es de humanos y de hombres asumirlo. Creo pocos tienen el carácter de hacer lo que dices, de volver a patear un penal. Y bueno, ya son decisiones que uno toma dentro del campo de juego. Quiero disculpas al equipo, a la hinchada, de pronto queríamos sentirnos ganadores".