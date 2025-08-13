La desafiante sentencia del DT de Peñarol tras el 1-0 ante Racing en Montevideo: "No nos va a ganar nadie jugando a..."

Racing no hizo pie en Montevideo y cayó por 1-0 ante Peñarol en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Con un tanto de David Terans a los 77, los dirigidos por Diego Aguirre tomaron una pequeña ventaja de cara al partido de vuelta del próximo martes en el Cilindro a las 21:30.

Tras el final del partido, el entrenador del Manya hizo un análisis del encuentro en conferencia de prensa: "Fue un partido muy difícil contra un gran rival, sin lugar a dudas, pero creo que nos llevamos el triunfo merecidamente. Queda mucho, pero vivimos un lindo momento con toda la gente; es un partido que queda para el recuerdo", sentenció.

A su vez, se refirió al estado del campo de juego, algo de lo que Gustavo Costas se había quejado en conferencia: "Es una situación que hay que superar, la cancha nos afecta a los dos, no es un tema para mí. Fue un partido muy duro, me hizo recordar los viejos partidos de Copa Libertadores. Faltaba ver al Indio Olivera o a Miguel Bossio. Fue diferente a lo habitual, con una intensidad y una forma de vivirlo tremenda. Estoy feliz, orgulloso por mis jugadores. Hay que trabajar para lo que viene", mencionó.

La desafiante sentencia del DT de Peñarol La llamativa sentencia de Diego Aguirre tras la victoria ante Racing Para cerrar, el ex entrenador de San Lorenzo lanzó una llamativa sentencia de cara al partido de vuelta: "Sabíamos que era un partido para pelearlo, creo que a meter no nos va a ganar nadie. Equipos podrán jugar mejor que nosotros, pero la forma en que se dio el partido nos sentimos cómodos. Había que lucharlo, entregarse y me quedo con eso. Le ganamos a un gran rival. Es un triunfo que hay que recordarlo y va a quedar en el recuerdo de la gente después de tanto tiempo de que no tenían la posibilidad de estar con el equipo en Copa.