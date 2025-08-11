Marcos Rojo reveló lo que le pidió Gustavo Costas antes de llegar a Racing: "Me dijo que quería un..."

Rojo es nuevo refuerzo de Racing y, previo a que se confirmara su fichaje, Gustavo Costas le manifestó que pretendía de él en el equipo.

Tras un 2025 muy convulsionado en Boca, Marcos Rojo logró acordar su rescisión y, en calidad de libre, se convirtió en nuevo refuerzo de Racing. Con el elenco de Avellaneda firmó contrato por un año y fue oficialmente presentado este domingo en las redes del club con un pícaro posteo en el que evitaron mencionar su apellido.

Si bien se trata de una incorporación de jerarquía, por un error administrativo a la hora de inscribirlo, no podrá ser tenido en cuenta para la Liga Profesional y solo podrá disputar la Copa Libertadores y la Copa Argentina. Igualmente, pese a estas limitaciones, en la Academia están muy ilusionados con su arribo y este lunes le dedicaron un video de bienvenida.

El video de presentación de Racing para Marcos Rojo El video de presentación de Racing para Marcos Rojo En el mismo, en los primeros segundos de lo ve realizándose los estudios médicos correspondientes, y allí revela qué fue lo que habló con Gustavo Costas antes de que se confirmara su fichaje: "Me dijo que quería un hijo de p... en el equipo, jajaja. Esas fueron las palabras de Gustavo", aseguró el defensor con una fuerte carcajada.

Luego, durante el clip, compilan varias imágenes de su primera práctica en el club, su primera recorrida por la cancha y el momento en el que estampa su firma ante la atenta mirada de Diego Milito y demás autoridades. "Estoy contento: 10 puntos", señaló Rojo, o "Marcos R", como lucirá en la espalda de su camiseta arriba del dorsal número 6.