La respuesta de la AFA a Racing tras el papelón con la inscripción tardía de Marcos Rojo para el Clausura

Racing agotó instancias y elevó un pedido formal para habilitar a Marcos Rojo en el torneo local. Sin embargo, el fallo final de la AFA fue terminante.

La dirigencia de Racing inscribió tarde a Marcos Rojo y el defensor no está habilitado para jugar el torneo Clausura.

En Racing, y sobre todo en Gustavo Costas, había una felicidad plena luego de cerrar la contratación de Marcos Rojo como flamante refuerzo. Sin embargo, la dirigencia de la Academia nunca se percató del error que estaban a punto de cometer: el ex defensor de Boca no está habilitado para jugar el torneo Clausura porque su inscripción no fue presentada en tiempo y forma.

Resulta que el plazo para inscribir a jugadores libres venció el pasado 24 de julio, fecha en la que se cerró el mercado de pases en la Argentina. Y claro, cuando los de Avellaneda quisieron anotar al zaguero de 35 años el 8 de agosto se encontraron con la pésima noticia de que ya no había manera de hacerlo.

La terminante respuesta de la AFA al pedido de Racing por Rojo Racing trabajó intensamente y hasta elevó un pedido formal a la Asociación del Fútbol Argentino para torcer la decisión, pero la respuesta no terminó siendo la esperada. Según informó el periodista Esteban Edul en ESPN F12, la AFA ya le comunicó definitivamente al club que legamente es imposible inscribir a Marcos Rojo para el campeonato local.

Qué le dijo la AFA a Racing ante el pedido de la dirigencia para habilitar a Marcos Rojo. Qué le dijo la AFA a Racing ante el pedido de la dirigencia para habilitar a Marcos Rojo. Video: ESPN Los argumentos del ente rector fueron claros: más allá de que el reglamento no lo permite, hacer una excepción con la Academia implicaría aceptar casos similares en los demás clubes de Primera División y la AFA no está dispuesta a asumir esos posibles riesgos. Por ende, ya quedó confirmado que el ex Manchester United no podrá disputar los partidos correspondientes al Clausura.