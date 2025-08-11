La polémica foto editada que Duván Vergara publicó contra el árbitro Ramírez tras Boca-Racing

Todo Racing quedó caliente con Nicolás Ramírez tras el clásico contra Boca y Vergara fue el autor de una de las protestas más originales.

Boca Juniors y Racing igualaron 1-1 este sábado en la Bombonera por la fecha 4 del Clausura. Como todo clásico, se trató de un duelo muy disputado y caliente, en el que no faltaron las emociones ni las polémicas. Especialmente, generó una particular controversia la jugada del gol agónico de Milton Giménez para igualar el marcador a los 88 minutos.

La misma llegó a partir de un tiro libre (magníficamente ejecutado por Leandro Paredes), el cual fue sancionado tras una falta de Martín Barrios al 9. Toda la Academia reclamó que no había existido dicha infracción. Esta situación, sumada a otras incidencias menores con las que los de Avellaneda no estuvieron de acuerdo, más otros antecedentes, dejaron al árbitro Nicolás Ramírez en el ojo de la tormenta.

Duván Vergara borró a Nicolás Ramírez Posteo Duven Vergara Captura @duvanvergara11 No fueron pocas las protestas durante y luego del partido. Y una de las que mayor repercusión generó fue la de Duván Vergara en redes sociales. El colombiano, uno de los refuerzos del último mercado de pases, publicó una serie de fotos del clásico en su cuenta de Instagram, y la segunda de ellas tenía un particular detalle.

En la misma, se lo veía al extremo cafetero y otros compañeros discutir con Edinson Cavani y Rodrigo Battaglia, y en el medio aparecía el colegiado oriundo de González Catan con la cabeza borrada mediante una edición digital. La ocurrencia rápidamente se hizo viral y fue festejada por todos los hinchas de Racing.