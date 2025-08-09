La durísima crítica de Gustavo Costas contra el arbitraje de Ramírez tras el 1-1 entre Boca y Racing: "No es que lloramos"

Gustavo Costas habló en conferencia de prensa y explotó contra el árbitro del partido por la falta previa al gol de Milton Giménez.

El Boca de Miguel Ángel Russo y el Racing de Gustavo Costas empataron 1-1 en La Bombonera en el marco de la cuarta fecha de la zona A del torneo Clausura de la Liga Profesional. Santiago Solari adelantó a la Academia tras empujar un buscapié, pero 15 minutos después, Milton Giménez conectó un certero cabezazo al ángulo que batió a Facundo Cambeses, la gran figura de la tarde, y decretó el empate final.

Este resultado no benefició en ningún aspecto a ambos equipos, ya que el cuadro de la Ribera amplió su peor racha negativa de partidos en la historia (12 sin ganar) y ahora tiene una parada bravísima ante Independiente Rivadavia de Mendoza en el Malvinas Argentinas. Por su parte, la Academia no pudo salir del fondo y se ubica 12° con 4 unidades, en la previa del choque por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Peñarol en Uruguay.

Gustavo Costas disparó contra Nicolás Ramírez por su arbitraje Tras el final del partido, Gustavo Costas habló en conferencia de prensa y allí se quejó de la falta previa al tanto del exdelantero de Banfield y apuntó contra el flojo arbitraje de Nicolás Ramírez: "En el segundo tiempo pasó lo de siempre. Cobraban todo foul. Ustedes vieron que no fue foul el del empate. No es que lloramos", lanzó.

La queja de Gustavo Costas contra el arbitraje de Nicolás Ramírez (Créditos: ESPN) Luego, amplió un poco más su respuesta y recordó lo que sucedió con este mismo juez en el clásico de Avellaneda a comienzos de año por el torneo Apertura: "Contra independiente el mismo árbitro 18 contra 2. Te van metiendo y metiendo atrás. Hoy nos amonestó a todos, 6 o 7 jugadores. Tenemos que hacer 2 o 3 goles para ganar un partido“, cerró.

El análisis de Gustavo Costas tras el 1-1 ante Boca Por otro lado, el DT hizo un análisis del empate ante Boca en La Bombonera: "En el primer tiempo nos faltó la definición porque llegamos y generamos. Tomamos malas decisiones adentro del área. Me gustó, si estábamos finos era para definirlo en el primer tiempo", mencionó.