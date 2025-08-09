Los picantes gestos de Gustavo Costas a la platea de Boca tras el empate 1-1 en La Bombonera: "Hablen ahora"

Tras el pitazo final, Gustavo Costas le hizo algunos gestos a los hinchas que estaban en la platea que no cayeron muy bien.

Boca y Racing empataron 1-1 en un electrizante clásico en una Bombonera caliente y con clima muy tenso. Los dirigidos por Miguel Ángel Russo y Gustavo Costas se repartieron puntos gracias a los goles de Santiago Solari (R) y Milton Giménez (B), pero este resultado no benefició a ninguno de los dos.

Por el lado del Xeneize prolongó su peor racha negativa de la historia del club (12 partidos sin ganar entre todas las competiciones) mientras que la Academia no pudo salir del fondo de la zona A, se ubica 12° con 4 unidades y sigue afuera de los puestos de playoff.

Los picantes gestos de Gustavo Costas a la platea de Boca Como suele suceder en cada clásico, los partidos se juegan de forma distinta y tanto los futbolistas como los entrenadores y todo el cuerpo técnico lo viven de una manera especial, y esta no fue la excepción. Russo vivió todo de forma tranquila y pegado al banco de los suplentes, pero el que siempre lo vive como un hincha más es Gustavo Costas que corrió de un lado a otro para festejar el gol de Solari y también explotó de bronca contra Nicolás Ramírez por la falta previa al gol de Giménez.

Los picantes gestos de Gustavo Costas a la platea de Boca Pero lo que llamó la atención de las cámaras y que provocó todo el enojo de los hinchas de Boca fue lo que sucedió tras el final de partido. El árbitro pitó el final y cuando salió del banco de los suplentes, Costas le hizo unos gestos a los hinchas que estaban ubicados en la platea. Primero aplaudió a sus futbolistas y luego se giró de cara al sector y les dijo: "Hablen ahora, hablen ahora", lanzó.