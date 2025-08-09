El plan de Racing, que no involucra a Boca, para que Marcos Rojo pueda jugar el torneo Clausura

La Academia abrochó la llegada de Marcos Rojo como nuevo refuerzo, pero no lo pudo inscribir para que dispute el certamen local.

El pasado viernes por la mañana, Marcos Rojo firmó la rescisión del contrato y dejó de ser jugador de Boca. Ante esta decisión, Diego Milito se movió rápidamente, y por pedido expreso de Gustavo Costas, llegó a un acuerdo con el defensor de 34 años para que se convierta en nuevo refuerzo de Racing Club de Avellaneda.

Todo iba de maravillas, pero unas horas antes de firmar su contrato con la Academia, la dirigencia y el DT recibieron una noticia inesperada y que cambió los planes por completo: la Liga Profesional no habilitó al ex Valencia y Manchester United para que sea inscripto por lo que no podrá jugar el torneo Clausura, aunque si estará disponible para la Copa Libertadores y la Copa Argentina.

El plan de Racing para que Marcos Rojo pueda jugar el torneo Clausura Esto se debe a que Marcos Rojo se desvinculó oficialmente del cuadro de la Ribera el 8 de agosto y las inscripciones para los refuerzos en el certamen local se cerraron el pasado 24 de julio, un pequeño detalle que se le escapó a la dirigencia del elenco de Avellaneda y que terminó contratando al futbolista pensando en que podría jugar la triple competencia.

marcos rojo boca El plan de Racing para que Marcos Rojo pueda jugar el Clausura sin depender de Boca. Instagram @marcosrojo En un principio, para solucionar este problema Racing se comunicó directamente con Boca para que anulen la rescisión y que ambos clubes lleguen a un acuerdo para ceder al central por los próximos seis meses. Sin embargo, eso no sucederá y según informó TyC Sports, la Academia ya tiene un plan para no depender del Xeneize: buscarán resolver el conflicto mediante la presentación de un amparo o aprovechando una zona ambigua de la ley para lograr la habilitación del jugador.

Lo que dice el artículo del reglamento que inhabilita a Marcos Rojo 19.2.4. Con relación a lo dispuesto en el artículo 19.2, en el caso de los jugadores libres, solamente podrán ser registrados con posterioridad a las 18:00 horas del 24 de julio de 2025, en caso de que la libertad de contratación hubiera ocurrido con anterioridad a dicha fecha.