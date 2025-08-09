La fuerte crítica de un ex DT de Chile a Carlos Palacios por su presente en Boca: "Cuando deje de estar..."

El chileno Carlos Palacios volvió a ser convocado por Russo tras dos partidos afuera, pero recibió un fuerte mensaje desde su país.

Ya recuperado de una molestia en la rodilla, Palacios entrenó con intensidad y espera sumar minutos, aunque su presente está marcado por conductas poco profesionales que no ayudaron a cumplir con las expectativas que había generado su fichaje desde Colo Colo.

El ex futbolista y DT chileno, Juvenal Olmos, criticó a Carlos Palacios Juvenal Olmos.jpg El exentrenador de la Roja cuestionó las actitudes del chileno y le marcó qué debe cambiar para aprovechar su oportunidad en el Xeneize. En ese contexto, Juvenal Olmos, exfutbolista y exentrenador de la Selección de Chile entre 2003 y 2005, apuntó fuerte contra su compatriota en diálogo con DSports Radio: “Cuando deje de estar en Boca, Carlos Palacios se va a dar cuenta de dónde estuvo y qué le faltó para poder aprovechar ese lugar. Se va a reprochar no haberse guardado algunas cosas para evitar tanta exposición. A pesar de ser muy talentoso, Palacios tiene que entender que el fútbol de hoy en día no te permite los lujos que uno se podía dar hace 30 años”.

Y agregó una recomendación directa: “Boca es gigante, pero Palacios tiene que entender que no es el techo del mundo y que el techo del mundo son Real Madrid, Manchester City, PSG, etcétera”.

Carlos Palacios, de mayor a menor en Boca El último partido oficial del chileno con la camiseta azul y oro fue el 18 de julio, en el empate 1-1 ante Unión de Santa Fe en la Bombonera, donde fue titular y luego reemplazado tras un flojo rendimiento.