La decisión que tomó Miguel Ángel Russo con Carlos Palacios para el partido de Boca contra Huracán

La situación de Carlos Palacios en Boca no mejora. El delantero chileno, que ya había quedado afuera de la convocatoria en el último partido ante Atlético Tucumán, volverá a ser marginado por Miguel Ángel Russo , que tomó una decisión clara: no lo citará para el duelo del fin de semana frente a Huracán .

"Del tema Palacios no hablo", lanzó Russo en la conferencia post eliminación de Copa Argentina. No explicó la supuesta molestia física, no avaló el comunicado de prensa del club, y tampoco hubo parte médico oficial. Lo cierto es que el cumpleaños número 25 del jugador, justo antes del partido, dejó una sensación incómoda que el técnico no dejó pasar.