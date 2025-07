La honestidad brutal de Chicho Serna sobre el presente de Boca y cómo ven a Russo: "Estamos muy preocupados, nos está..."

“Estamos muy preocupados, pero también ocupados en buscar cómo mejorar. El balance no es positivo. Si todos estamos juntos, es mucho más fácil. A la gente de Boca, que nos siga apoyando como siempre lo ha hecho, que estén convencidos que somos los primeros junto a nuestros futbolistas que queremos ganar, sabemos que el presente no ha sido muy bueno, por más que en este último partido hubo pasajes de buenas sensaciones, pero no alcanza, por más que hubo opciones, no podemos quedarnos con eso ni ponerlo como pretexto, la realidad es que, nos está costando demasiado", aseguró el ex volante central, en diálogo con ESPN F3.