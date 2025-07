Mario Pergolini y su crítica más lapidaria a Riquelme tras la eliminación de Boca: "Es mentira que le importa el club, no le importa"

“Es una dirigencia que dejó de funcionar. Compra mal. Juega gente que no se sabe por qué. Parece que lo hacen para provocar”, disparó el conductor radial y televisivo, visiblemente molesto por el presente deportivo y político de Boca .

Desde Vorterix, su plataforma de streaming, Pergolini fue todavía más allá y apuntó directamente contra Riquelme : “Nuestro presidente no sabe comprar, quedó demostrado. Y si lo sabe, es un perverso porque está comprando gente que no sirve”.

También se solidarizó con Miguel Ángel Russo, actual DT interino: “Lo que está haciendo con el técnico, no nos lo merecemos. Russo tampoco se lo merece. Tener estas declaraciones... no sabemos si sentir pena, si sentir bronca... Están haciendo un combo letal, maleducado. Ni siquiera tiene que ver con aspiraciones políticas, lo digo como socio. Nunca estuvimos tan mal. Pésimo lo que está haciendo Riquelme, basta. Aún los que lo aman, esto está mal. No hay forma de defenderlo”.