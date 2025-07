Andrés Ibarra, excandidato de Macri, liquidó a Riquelme tras la eliminación: "Dejen de destruir a Boca"

Boca Juniors no levanta cabeza. En un año en el que quedó afuera de toda competencia internacional antes de fase de grupos, cambió de DT y tuvo una decepcionante participación en el Mundial de Clubes, este miércoles quedó eliminado de la Copa Argentina en 16avos ante Atlético Tucumán . El principal apuntado por las críticas, Juan Román Riquelme .

Desde su asunción como presidente a finales de 2023 (y con 4 años previos de gestión como vice de Jorge Amor Ameal), el Xeneize aún no ganó ningún título, no participó de la Libertadores (apenas en la fase previa este año) y no hay ninguna señal que indique que vaya a enderezar el rumbo en el corto plazo. En ese sentido, su oposición política se siente habilitada para seguir haciendo leña del árbol caído.