La MLS sancionó a Lionel Messi con un partido de suspensión en Inter Miami: el particular motivo

La MLS finalmente actuó de oficio y confirmó la noticia que nadie quería escuchar (en este caso leer): Lionel Messi fue sancionado luego ausentarse al All-Star Game disputado el pasado miércoles en Austin y no podrá jugar con el Inter Miami .

Mediante un comunicado oficial publicado en el sitio web de la Major League Soccer, la organización informó que el astro argentino deberá cumplir una fecha de sanción en la liga estadounidense, por lo que no estará disponible para enfrentar al FC Cincinnati el próximo sábado por la fecha 27.

La explicación de la MLS en el artículo donde confirmó la sanción a Lionel Messi

“Según las reglas de la liga, cualquier jugador que no participe en el All Star Game sin la aprobación previa de la liga no podrá competir en el siguiente partido de su club”, se indicó en el texto publicado. La medida también aplica para Jordi Alba, el lateral de las Garzas que tampoco estuvo en el Juego de las Estrellas a pesar de ser convocado.