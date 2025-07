Bombazo: Lionel Messi decidió no ir al Juego de las Estrellas y la MLS podría sancionarlo

Busquets, Jordi Alba y Messi, un tridente que se entiende de memoria. Foto: Instagram @5sergiob Messi y Jordi Alba no participarán del Juego de las Estrellas a pesar de haber sido convocados. @5sergiob

Ante semejante carga que arrastra, y obedeciendo los deseos de Javier Mascherano, Leo no participará del Juego de las Estrellas para descansar y no seguir forzando su físico, más aun tratándose de un compromiso que no tiene más valor que el mero espectáculo. Sin embargo, esta decisión del 10 podría llegar a costarle caro a él y su equipo en el corto plazo.