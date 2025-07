El particular posteo de Edinson Cavani tras otra frustración grande de Boca: "El tiempo no para"

El nuevo golpazo de Boca , esta vez eliminado en 16avos. de final de la Copa Argentina en manos de Atlético Tucumán, volvió a dejar muy mal parado al equipo de Miguel Ángel Russo ante la mirada de sus hinchas. Sobre todo, dejó nuevamente en el ojo de la tormenta a Edinson Cavani , el gran líder que tiene este equipo y que todavía no pudo demostrar su jerarquía en lo que va de 2025.

Más allá de que el uruguayo marcó el gol del descuento en los minutos finales frente al Decano, en el transcurso del partido no logró conectarse con sus compañeros y, además, desperdició tres chances muy claras que pudieron haber cambiado el desarrollo del match, sacando a relucir así su falta de confianza de cara al arco rival.

"El tiempo no para, hay que seguir metiéndole para mejorar y revertir este momento... trabajo y confianza muchachos. VAMO BOCA", expresó el Matador en su cuenta de Instagram, junto a una foto grupal de los 11 que salieron a la cancha en la derrota 1-2 ante Atlético Tucumán en el Madre de Ciudades.

Edinson Cavani volvió a encontrarse con el gol luego de 4 meses (el último había sido en la goleada 4-0 vs. Defensa y Justicia el 16 de marzo), con el plus de que regresó a la titularidad luego de superar un desgarro y una seguidilla de lesiones que les hicieron perderse gran parte del primer semestre. Si no surgen imponderables, todo indica que el delantero uruguayo de 38 años podrá estar sin inconvenientes en la visita al Palacio Ducó.