Alerta en Boca: la decisión de Edinson Cavani que pone en juego su futuro como futbolista

En medios de los rumores sobre su retiro, Edinson Cavani se sometió a un tratamiento especial con el fin de volver a las canchas. Los dos posibles escenarios.

Cavani, del positivismo por la recuperación al escenario más complejo de todos: el retiro.

La situación física de Edinson Cavani parece estar llegando a su punto límite. La imagen del Matador retorciéndose del dolor en uno de los palcos de la Bombonera mientras Boca jugaba ante Gimnasia de Mendoza refleja el delicado momento que vive el charrúa y pone en jaque su futuro en el Xeneize.

El delantero de 39 años se quedó afuera de dicho duelo por una lesión que afecta nuevamente su espalda, donde a principio de año se realizó un bloqueo para poder volver a las canchas. Sin embargo, el dolor se profundizó y obligó al futbolista a parar de manera inmediata.

Con apenas un puñado de minutos sumados en 2026, el 10 de Boca habló con especialistas y se sometió a consultas médicas para tratar la zona lumbar, mientras algunas voces ya empezaban a barajar la idea de un retiro anticipado. Y lo cierto es que este mismo lunes llegaron las primeras muestras de que el uruguayo todavía no piensa -al menos por ahora- en ponerle fin a su legendaria carrera.

Cavani y sus gestos de dolor en el palco de la Bombonera Cavani y sus gestos de dolor en el palco de la Bombonera. TNT Sports Edinson Cavani se hizo un nuevo bloqueo en la zona lumbar Según reveló Martín Arévalo, periodista que cubre el día a día del Xeneize en Radio La Red, Cavani ya se hizo una segunda intervención. Se trata de otro bloqueo en la espalda, diferente al que lo tenía a maltraer desde un principio, y ahora habrá que esperar uno días para ver su evolución.