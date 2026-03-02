¿Dejó la puerta abierta? Qué dijo Di María sobre la chance de jugar el Mundial 2026 con la Selección argentina

Luego de ser la figura del clásico rosarino, a Ángel Di María le preguntaron si hay posibilidades de que vuelva a la Scaloneta para la Copa del Mundo. Su respuesta.

Ángel Di María volvió a vestirse de héroe en el clásico rosarino. Lesionado y todo, el campeón del mundo abrió el triunfo de Rosario Central en el Coloso del Parque y desató la locura del pueblo canalla, que estiró la ventaja con su clásico rival a 22 partidos y lo hundió en la lucha por el descenso.

Un día después del match, ya con las pulsaciones más bajas, Fideo habló en Urbana Play y, más allá de la victoria 2-0 ante la Lepra, fue noticia por una declaración puntual que lo vuelve a vincular con la Selección argentina en vistas al Mundial 2026. Ante la consulta de Matías Martín, periodista y conductor del programa Todo Pasa, el zurdo sorprendió al dejar una mínima puerta abierta para su retorno a la Albiceleste.

Ángel Di María y la posibilidad de jugar el Mundial 2026 con Argentina “Volver se puede volver siempre, esa es la realidad”, sentenció el 11 de Central. No obstante, al mismo tiempo volvió a ser igual de contundente que antes: “Yo estoy tranquilo. Sé lo que se habla y lo que se dice. Los chicos a veces me escriben cuando subo fotos o hago goles, pero estoy bien, agradecido. Soy contundente, sigo igual, sigo igual”.

La reacción de Ángel Di María cuando le preguntaron sobre la posibilidad de jugar el Mundial con la Selección. La reacción de Ángel Di María cuando le preguntaron sobre la posibilidad de jugar el Mundial con la Selección. Video: Urbana Play En ese sentido, Di María remarcó que su decisión ya estaba tomada incluso antes de la última consagración de la Scaloneta en 2025. “Yo no me fui porque salí campeón en la última Copa América. Me iba a ir después del Mundial porque sentía que cumplía un ciclo. En la Copa América lo dije de entrada porque venían muchos chicos y sentía que estaba ocupando un lugar”, explicó, marcando que su salida respondió a una cuestión más generacional.