Tras la salida de Marcos Rojo, Boca está a un paso de acordar la desvinculación de otro marginado
Después de la rescisión de Marcos Rojo, Boca acelera gestiones para liberar otro cupo en defensa y negocia la salida anticipada del jugador antes de diciembre.
En Boca no hay respiro. A la disolución del Consejo de Fútbol y la salida de Marcos Rojo, que ya acordó su llegada a Racing, se suma otra negociación en curso para reducir el plantel profesional. El apuntado ahora es Cristian Lema, defensor central de 35 años cuyo contrato finaliza en diciembre.
Según adelantó el periodista Augusto César, la dirigencia busca cerrar un acuerdo en las próximas horas para rescindir el vínculo. Lema no juega desde el 27 de octubre de 2024, cuando sufrió una lesión de rodilla en el empate 1-1 ante Deportivo Riestra. Tras la llegada de Miguel Ángel Russo, fue marginado junto a Rojo y Marcelo Saracchi.
Cristian Lema negocia su salida y Saracchi espera destino
En el último mercado, el ex Belgrano recibió sondeos del Pirata cordobés y pidió salir libre cobrando hasta el último día trabajado, pero Boca rechazó la propuesta. Semanas después, el club le ofreció la misma vía, aunque el defensor declinó porque el libro de pases ya estaba cerrado y no tenía margen para conseguir equipo.
Ahora, con un escenario similar al de Rojo y el antecedente reciente de Esteban Rolón, la desvinculación parece inminente. De no concretarse, Lema quedará entrenando aparte hasta diciembre, cuando podrá marcharse como jugador libre.
En paralelo, Boca también busca resolver la situación de Marcelo Saracchi, otro de los marginados. A diferencia de Lema, el lateral uruguayo tiene contrato hasta 2027, por lo que la idea es cederlo o venderlo. Hubo interés de Independiente semanas atrás, pero las negociaciones no prosperaron.