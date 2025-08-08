La fuerte decisión de River con los 3 borrados por Gallardo que no consiguieron club

Marcelo Gallardo avanzó con una depuración grande en el plantel de River, que en este mercado sumó bajas importantes y también incorporó cuatro refuerzos más las vueltas de dos centrales jóvenes que estaban a préstamo. Sin embargo, no todos los jugadores “borrados” lograron encontrar destino y su situación parece ya definida.

Santiago Simón está cerca de irse a Toluca, pero el panorama de Manuel Lanzini, Matías Rojas y Matías Kranevitter es diferente: siguen sin club y todo apunta a que quedarán libres en diciembre. El Muñeco, convencido de no tenerlos en cuenta, los dejó incluso afuera de la lista para la Copa Libertadores, donde todavía figuran jugadores que ya no están en el plantel como Lucas Lavagnino, Rodrigo Aliendro y Franco Mastantuono.

La situación de Matías Rojas En el caso de Rojas, se mencionó la posibilidad de una rescisión, pero no hay nada confirmado. Sin ofertas concretas, el paraguayo seguirá entrenándose con el grupo de marginados, pese a que liberar su salario y su cupo de extranjero sería una solución a futuro. En River jugó apenas siete partidos, sumando 118 minutos y un gol de cabeza ante Platense en Vicente López, en el Apertura.

¿Qué pasará con Manuel Lanzini? Lanzini tuvo sondeos desde la MLS, México y Vélez, y hasta un interés de Estudiantes, pero las negociaciones se frenaron por sus pretensiones económicas. En 2025 jugó 14 partidos y marcó un golazo frente a Independiente del Valle por la Libertadores, aunque nunca logró asentarse como titular.

Kranevitter, de titular en el Mundial de Clubes a borrado Por su parte, Kranevitter perdió lugar con la continuidad de Enzo Pérez y la llegada de Juan Carlos Portillo. Hubo llamados desde México y Estados Unidos, pero nada firme. En el primer semestre disputó ocho partidos y fue titular ante Inter en el Mundial de Clubes por la suspensión de Enzo Pérez.