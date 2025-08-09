El grito desaforado de los hinchas de Boca y la Bombonera tras el gol de Racing: "Movete Boca, movete"

Solari estampó el primero del equipo de la Academia y los hinchas de Boca explotaron con el famoso cántico. Unos minutos después, Giménez marcó el empate final.

Boca Juniors no vive su mejor presente futbolístico y este sábado se enfrentó a Racing por la cuarta fecha del torneo Clausura en busca de cortar su racha negativa de 11 partidos sin ganar (la peor en la historia del club). Por su parte, los dirigidos por Gustavo Costas necesitaban los tres puntos para tomar un poco de aire luego de dos derrotas en tres partidos.

El primer tiempo no tuvo muchas emociones, pero el complemento sí. Muchas situaciones de gol, tarjetas amarillas y un partido muy disputado de principio a fin. Tal es así que a los 28 minutos del segundo tiempo, Santiago Solari empujó un busca pie en el arco de Agustín Marchesín y estampó el primero de la Academia.

El grito desaforado de los hinchas de Boca tras el gol de Racing Tras el gol, los hinchas de Boca y toda La Bombonera explotó de bronca y enojo, a tal punto que comenzaron a cantar el famoso "movete Boca, movete... Movete deja de j... que esta hinchada está loca, hoy no podemos perder", para alentar a sus futbolistas y que se levanten del baldazo de agua fría que recibieron.

El canto de la Bombonera tras el gol de Racing (Créditos: ESPN) Este cántico tuvo efecto, ya que 15 minutos más tarde, Leandro Paredes lanzó un gran centro desde la derecha y Milton Giménez con un cabezazo letal al ángulo, batió a Facundo Cambeses y marcó el 1-1 final que hizo estallar a todos los presentes en Brandsen 805. De todas formas, ambos equipos no se fueron conformes, ya que el Xeneize aumentó su racha negativa y Racing no pudo salir del fondo de la zona A.