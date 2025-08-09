Atento, Racing: en la previa de los 8vos de Libertadores, Peñarol goleó 3-0 a Nacional en el clásico

A 3 días de enfrentar a Racing en Montevideo, Peñarol se impuso con mucha autoridad sobre Nacional con los goles de Silvera, Gularte y Arezo.

Este martes, Racing visitará a Peñarol en Montevideo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. 3 días antes, este sábado, le tocó jugar el clásico contra Boca en la Bombonera. Pero unas horas antes, el elenco charrúa también tuvo su propio clásico como local ante Nacional por la fecha 2 del torneo Clausura de Uruguay.

Y solo podría haber sido una tarde más ideal para el Manya si hubiera podido jugarlo con su público. En un encuentro disputado en un Campeón del Siglo a puertas cerradas por una sanción disciplinaria de la AUF, goleó al Bolso por 3-0 gracias a los tantos de Maximiliano Silvera al minuto 31, Emanuel Gularte a los 45' y Matías Arezo a los 85'.

Peñarol llegó a los 200 triunfos en el clásico

Este contundente y categórico triunfo del Carbonero no fue uno más. Es que con este, alcanzaron los 200 clásicos ganados ante su eterno rival, cifra que consiguieron en la edición número 575 de este choque entre los dos gigantes uruguayos. El historial se completa con 183 victorias para los de Gran Parque Central, 186 empates y 6 encuentros anulados.

Esta nueva conquista dio pie a que el Mirasol le dedicara una picante cargada a su adversario en redes, como se hizo una costumbre entre ambos en los últimos años. En su cuenta oficial de X, sin fotos, escribieron una breve pero concisa gastada: "Le sacamos 14 a los empates. Bien todos", publicaron, en vez de señalar los 17 triunfos de diferencia.