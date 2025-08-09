En vivo: Boca empata sin goles ante Racing en una Bombonera en su punto máximo de ebullición
Boca y Racing juegan el clásico por la nueva fecha del Clausura. El local tuvo un par de chances de pelota parada y la Academia amenaza con Maravilla Martínez.
Boca y Racing chocan este sábado en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se juega desde las 16:30 horas de Argentina en la Bombonera. Se podrá ver por ESPN Premium.
El conjunto de Miguel Ángel Russo llega con poco margen de error, tras 11 partidos sin victorias, mientras que la Academia busca una victoria en la previa al viaje a Uruguay por los octavos de final de la Copa Libertadores.