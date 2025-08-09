La fuerte queja de Cambeses, arquero de Racing, por la jugada del gol de Boca: "En esta cancha, las chiquitas..."

Tras el 1-1 en la Bombonera, Cambeses protestó por la falta que desembocó en el empate de Boca y apuntó contra el arbitraje de Nicolás Ramírez.

En un muy disputado y atrapante clásico jugado en la Bombonera por la fecha 4 del Clausura, Boca Juniors y Racing igualaron 1-1 en la Bombonera. El elenco de Avellaneda lo ganaba con un gol de Solari al minuto 76, pero Milton Giménez logró salvar el punto para los locales con un tanto agónico a los 88'.

El mismo llegó tras un gran centro de tiro libre de Leandro Paredes que el 9 logró interceptar y conectar un potente cabezazo que venció al arquero rival e hizo estallar las tribunas de alegría. Del otro lado, la Academia quedó muy caliente con el árbitro Nicolás Ramírez ya que entendieron que no había habido falta en la jugada previa.

#AHORA - Bronca total en Racing por esta falta que terminó en la pelota parada y el 1-1 de Boca en La Bombonera. ¿Qué te parece? pic.twitter.com/AAui9UFUUn — SportsCenter (@SC_ESPN) August 9, 2025 Es que la pelota parada fue sancionada tras una supuesta infracción de Martín Barrios a Giménez. Pero el contacto fue muy leve y del lado blanquiceleste reclamaron que no ameritaba a que se cobrara foul. Sin embargo, a pesar de las protestas, el juez principal no cambió su decisión y encendió la polémica.

La protesta de Facundo Cambeses contra el arbitraje La protesta de Facundo Cambeses contra el arbitraje "Yo la veo desde el arco y para mí no es falta", se quejó Facundo Cambeses, una de las grandes figuras de la tarde, luego del encuentro en diálogo con ESPN. En ese sentido, aludió a un presunto favoritismo para con Boca: "Pero sabemos como es. Lamentablemente en estas canchas te van llevando con las chiquitas y se hace difícil", apuntó.