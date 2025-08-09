Presenta:

Los desopilantes memes del empate entre Boca y Racing por el torneo Clausura

Las redes sociales explotaron durante el clásico entre Boca y Racing en la Bombonera, con risas, críticas y mucha creatividad.

Cavani memes

Boca no logró cortar la mala racha y empató 1-1 con Racing en la Bombonera, acumulando ya 12 partidos sin ganar. El gol de Milton Giménez cerca del final calmó un poco la bronca de los hinchas, pero el desconcierto del equipo y el mal rendimiento generaron un aluvión de memes en las redes sociales.

Los usuarios no perdonaron a los futbolistas y se descargaron con humor sobre errores, cambios polémicos y la falta de juego. Entre las críticas,Leandro Paredes fue uno de los pocos que recibió elogios, mientras que la creatividad de los memes reflejó la frustración y la ironía de una Bombonera que cada vez tiene menos paciencia.

Los mejores memes de Boca-Racing en la Bombonera

