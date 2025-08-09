Los desopilantes memes del empate entre Boca y Racing por el torneo Clausura

Boca no logró cortar la mala racha y empató 1-1 con Racing en la Bombonera , acumulando ya 12 partidos sin ganar. El gol de Milton Giménez cerca del final calmó un poco la bronca de los hinchas, pero el desconcierto del equipo y el mal rendimiento generaron un aluvión de memes en las redes sociales.

Los usuarios no perdonaron a los futbolistas y se descargaron con humor sobre errores, cambios polémicos y la falta de juego. Entre las críticas,Leandro Paredes fue uno de los pocos que recibió elogios, mientras que la creatividad de los memes reflejó la frustración y la ironía de una Bombonera que cada vez tiene menos paciencia.