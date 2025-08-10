Es oficial: Racing anunció la llegada de Marcos Rojo con un pícaro posteo en sus redes

El fichaje de Marcos Rojo fue oficialmente confirmado por Racing, aunque el club se tomó un peculiar reparo a la hora de comunicar la noticia.

Tras un conflictivo último año en Boca, en el que terminó siendo borrado por Miguel Ángel Russo, Marcos Rojo finalmente logró rescindir su contrato y marcharse de la Ribera en condición de libre. Si bien se especulaba con que podría volver a Estudiantes, club donde se formó y debutó profesionalmente, terminó recalando en Racing.

El ex Selección argentina llega a Avellaneda como un gran refuerzo de jerarquía para afrontar los duros e importantísimos compromisos que se le vienen en la segunda parte de mala temporada. Sin embargo, por un error al anotarlo, de momento no podrá jugar en la Liga Profesional y solo estará disponible para disputar la Copa Argentina y la Copa Libertadores.

El anuncio de Racing del fichaje de Marcos Rojo Posteo Racing Marcos Rojo Mientras la dirigencia intenta resolver este fuerte inconveniente, el defensor central de 35 años tuvo este domingo su primera práctica en el club y horas después fue oficialmente presentado en la redes sociales. Sin embargo, la Academia tomó reparos al anunciar el fichaje y lo hizo mediante un pícaro posteo que generó furor.

"Marcos se copa. Marcos ya es jugador del Primer Grande. El defensor firmó contrato por 1 año y ya está disponible para el próximo partido de Copa Libertadores", reza la publicación, evitando nombrarlo por su apellido, Rojo, por tratarse del apodo de Independiente, su eterno rival, y de un color que Gustavo Costas se esfuerza por mantener lo más lejos posible y a cualquier precio.