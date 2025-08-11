El particular posteo de Blondel, con una foto de Morena Beltrán, tras ser borrado por Russo ante Racing

Lucas Blondel no formó parte de la convocatoria en el clásico ante Racing y no juega en Boca desde la eliminación contra Independiente en cuartos del Apertura.

Uno de los temas que más convulsionan el clima interno de Boca Juniors en los últimos meses son los jugadores "borrados" o "colgados". Los casos más resonantes son los de Rojo (que ya se marchó a Racing), Saracchi y Lema, pero hay otros nombres que corren una suerte similar y no se llevan la misma atención, como Lucas Blondel.

El lateral derecho de 28 años no suma minutos hace casi tres meses, desde la eliminación contra Independiente en el Apertura, y no es convocado por Miguel Ángel Russo desde la caída ante Atlético Tucumán por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina. Ya acumula dos fechas sin ser llamado: frente a Huracán en Parque Patricios y el clásico con la Academia en la Bombonera.

La historia que compartió Lucas Blondel tras el clásico contra Racing El posteo de Blondel Blondel subió una historia en el gimnasio junto a Morena Beltrán con un peculiar mensaje. Luego de ausentarse del duelo contra Racing, Blondel publicó una historia en el gimnasio junto a Morena Beltran, su pareja desde 2023, en la que dejó una peculiar leyenda para expresar su sentir: "La paciencia tiene la raíz amarga, pero da frutos dulces", escribió el defensor, citando un verso de la canción Paciencia Vladimir, del Cuarteto de Nos, con la que musicalizó el posteo.

"La realidad es que no encaja porque Boca no juega con 8, juega con doble 5, con tres delanteros en general o cuatro; o con un enganche y dos delanteros. Lucas es lateral, Russo considera más a Advíncula y a Barinaga, esto es fútbol, es así. Somos todos grandes.. Y bueno, son elecciones...", había manifestado la periodista luego de la no convocatoria frente al Globo.