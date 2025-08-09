Además de Saracchi, el otro jugador de Boca que busca irse para jugar el Mundial 2026

Sin lugar con Russo, el futbolista prepara una salida de Boca para mantenerse en el radar de su selección rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Sin minutos en Boca y con la mira puesta en el Mundial 2026, el futbolista podría buscar nuevos aires.

DeSi bien no fue marginado de los entrenamientos del plantel de Boca como sí pasó con Marcos Rojo, Lema o Saracchi, su situación no cambió tras una charla con Claudio Úbeda. Ahora, todo indica que el futbolista evalúa una salida para recuperar ritmo y mantenerse en el radar de la Selección de Suiza, con el Mundial 2026 como gran objetivo.

Lucas Blondel atraviesa un momento complicado en el Xeneize. Desde la llegada de Miguel Ángel Russo, el lateral-volante por derecha perdió protagonismo, no sumó minutos oficiales y ni siquiera fue convocado para el partido de este sábado ante Racing en la Bombonera.

Lucas Blondel, un jugador de selección europea Blondel en Suiza Lucas Blondel tuvo su debut con la Selección de Suiza en la pasada fecha FIFA de marzo. lucas_blondel42 El caso del ex Tigre es similar al de Marcelo Saracchi, quien busca minutos para no perder terreno en Uruguay. Blondel, que en marzo debutó como titular con Suiza gracias a su vínculo por nacimiento de su padre en ese país, teme que la falta de continuidad haga que el DT Murat Yakin deje de considerarlo.

Según reveló el periodista Martín Costa en ESPN, la representación del jugador iniciará conversaciones con el club para encontrar la salida más conveniente. “(El de la Selección de Suiza) Es un tema por el que está muy pendiente. No quiere perder esa oportunidad”, aseguró Costa.

El posteo de Lucas Blondel en redes tras no ser citado por Russo El posteo de Blondel En redes sociales, Blondel dejó un mensaje enigmático tras no ser citado por Russo: “La paciencia tiene la raíz amarga, pero da frutos dulces”, acompañado por una foto junto a su pareja, la periodista deportiva Morena Beltrán.