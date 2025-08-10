La polémica decisión de Russo tras el empate de Boca con Racing y suspender la conferencia de prensa

Russo, que no dio declaraciones ante la prensa luego del 1-1 en la Bombonera, tomó una controvertida medida este domingo con el plantel de Boca.

Boca Juniors arrastra la peor racha de partidos consecutivos sin ganar. Con el empate 1-1 de este domingo ante Racing en la Bombonera, llegó a las 12 citas sin conocer la victoria, con 7 igualdades y 5 derrotas. 8 de esos compromisos corresponden al actual ciclo de Miguel Ángel Russo, con 5 tablas y 3 caídas.

Para colmo de males para el DT de 69 años, su estadística personal se estira a 16 compromisos sin triunfos en el Xeneize, ya que en su anterior etapa en el banco Xeneize, en 2021, también estuvo sin sumar de a 3 durante los últimos 8 cotejos dirigidos. Con semejantes números, su continuidad en el cargo se sostiene únicamente por su propia voluntad y la confianza de Juan Román Riquelme, ya que la mayor parte de la hinchada le soltó la mano.

Miguel Ángel Russo y una serie de polémicas decisiones en Boca miguel ángel russo Boca no gana con Russo como DT desde mayo de 2021. Fotobaires Anoche, una vez finalizado el clásico contra la Academia, sorprendió a todos que Miguelo no acudiera a la conferencia de prensa protocolar para brindar declaraciones. Los responsables de prensa del club aseguraron que el entrenador optó por no hablar ya que se encontraba "sin voz", un escenario verosímil considerando los duros problemas de salud con los que viene luchando desde hace años.

Sin embargo, generó un mayor impacto la polémica decisión que tomó este domingo de darle el día libre al plantel. Los jugadores descansarán esta jornada y recién retomarían las prácticas este lunes en el turno verpertino en el predio de Ezeiza, una situación que generó un mayor malestar entre los fanáticos.