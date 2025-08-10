La polémica decisión de Russo tras el empate de Boca con Racing y suspender la conferencia de prensa
Russo, que no dio declaraciones ante la prensa luego del 1-1 en la Bombonera, tomó una controvertida medida este domingo con el plantel de Boca.
Boca Juniors arrastra la peor racha de partidos consecutivos sin ganar. Con el empate 1-1 de este domingo ante Racing en la Bombonera, llegó a las 12 citas sin conocer la victoria, con 7 igualdades y 5 derrotas. 8 de esos compromisos corresponden al actual ciclo de Miguel Ángel Russo, con 5 tablas y 3 caídas.
Para colmo de males para el DT de 69 años, su estadística personal se estira a 16 compromisos sin triunfos en el Xeneize, ya que en su anterior etapa en el banco Xeneize, en 2021, también estuvo sin sumar de a 3 durante los últimos 8 cotejos dirigidos. Con semejantes números, su continuidad en el cargo se sostiene únicamente por su propia voluntad y la confianza de Juan Román Riquelme, ya que la mayor parte de la hinchada le soltó la mano.
Miguel Ángel Russo y una serie de polémicas decisiones en Boca
Anoche, una vez finalizado el clásico contra la Academia, sorprendió a todos que Miguelo no acudiera a la conferencia de prensa protocolar para brindar declaraciones. Los responsables de prensa del club aseguraron que el entrenador optó por no hablar ya que se encontraba "sin voz", un escenario verosímil considerando los duros problemas de salud con los que viene luchando desde hace años.
Sin embargo, generó un mayor impacto la polémica decisión que tomó este domingo de darle el día libre al plantel. Los jugadores descansarán esta jornada y recién retomarían las prácticas este lunes en el turno verpertino en el predio de Ezeiza, una situación que generó un mayor malestar entre los fanáticos.
Si bien es cierto que el incendio podría haber sido mayor si se concretaba la derrota contra Racing y Milton Giménez logró atenuar levemente los ánimos con su gol agónico para salvar el punto, el clima en la Ribera es muy espeso. Ante semejante escenario, esta medida que tomó Russo no hace más que seguir agitando las aguas en un Boca que no encuentra paz en este 2025.