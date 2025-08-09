El sincericidio de Leo Paredes tras el 1-1 de Boca ante Racing: ¿queja por el planteo de Russo?

Luego del empate en la Bombonera contra Racing, Paredes analizó el partido que hizo Boca e hizo una particular observación sobre cómo salieron a la cancha.

Boca Juniors y Racing igualaron 1-1 este sábado en la Bombonera por la fecha 4 del Clausura. Los de Avellaneda se adelantaron a los 76 minutos con un gol de Santiago Solari, pero cuando se apagaba el partido, a los 88', Milton Giménez marcó tablas con un gran cabezazo tras un muy buen centro de tiro libre de Leandro Paredes.

Si bien el Xeneize no logró cortar con su funesta racha histórica sin ganar (la estiró a 12 encuentros con el de hoy), sin brillar, mostró una mucho mejor imagen que en compromisos anteriores desde el lado futbolístico como desde el actitudinal. De hecho, Facundo Cambeses, arquero de la Academia, fue una de las grandes figuras de la tarde.

Las declaraciones de Leandro Paredes tras el 1-1 con Racing Las declaraciones de Leandro Paredes tras el 1-1 con Racing "Más allá de los primeros minutos del primer tiempo, creo que después hicimos un buen partido, creando mucha ocasiones, errando mucho. Hay que mejorar, hay que seguir mejorando, tenemos que levantar la cabeza, trabajar y pensar en lo que viene", declaró el 5 campeón del mundo una vez concluido el cotejo, destacando la impronta del equipo, pero sin olvidarse de la deuda que tienen con los resultados.

En ese sentido, hizo una peculiar observación que podría entenderse como un cuestionamiento al planteo de Miguel Ángel Russo, que paró en un principio un 4-1-3-2: "Creamos más porque había más gente en ofensiva. Sufrimos un poco en el primer tiempo porque el tema de que estaba muy solo en el medio y la gente estaba adelante, pero nos acomodamos y pudimos mejorar", apuntó Lean.