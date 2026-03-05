¿Lo convence? El guiño de Paredes a la chance de que Ángel Di María juegue el Mundial 2026

Luego de Fideo no descarta la posibilidad, Leandro Paredes fue claro en su postura y pidió por la vuelta de su amigo a la Selección argentina.

Paredes y un mensaje para Di María ante los rumores de una posible vuelva a la Selección.

La goleada de Boca ante Lanús dejó algo más que tres puntos. Después del 3-0 en La Fortaleza, Leandro Paredes habló del partido, de su estado físico y también se refirió a un tema que siempre despierta ilusión en los hinchas argentinos: la posibilidad de que Ángel Di María vuelva a jugar un Mundial con la Selección.

El capitán xeneize volvió a la titularidad luego de su esguince de tobillo y fue una de las grandes figuras de la cancha frente al Granate, en el mejor partido de era Claudio Úbeda. De hecho, fue protagonista clave en el gol que sentenció el partido, con un exquisito pase que vislumbró su jerarquía absoluta.

“¿Mi aporte en el tercer gol? Fue más virtud de Miguel que mía, que me dio la opción de poder hacer yo ese pase”, explicó. Luego valoró el nivel mostrado por el equipo: “Estos son los partidos que queremos hacer; así mostramos ser el equipo que queremos ser. Ganamos bien”.

Qué dijo Leandro Paredes sobre la posibilidad de que Di María vuelva a la Selección Sin embargo, una de las respuestas que más repercusión generó llegó cuando le preguntaran por la posibilidad de que su amigo y actual jugador de Central dispute el Mundial 2026 con Argentina. Allí, Paredes fue sincero y dejó en claro su postura: “Obvio que me gustaría". No obstante, advirtió: "Nos costó convencerlo para que juegue la última Copa América, seguramente nos costará mucho más para que vuelva con nosotros. Creo que ha tomado una decisión".